Голова Євроради: Останній обстріл України показує справжні наміри Росії

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter (X).

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена у мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", – вказав очільник Євроради.

Він наголосив, що російські атаки є ще більш цинічними, позаяк посилились саме в період новорічних свят.

"Дух України не можна зламати. ЄС підтримує Україну", – підсумував Мішель.

На допис голови Європейської ради відреагував президент Володимир Зеленський, який подякував йому за те, що "висловив саме те, що ми всі думаємо і відчуваємо".

"Я вдячний ЄС і вам за непохитну підтримку України. Європейська єдність сильніша за російський терор. Ми вже неодноразово це доводили, і я впевнений, що ми залишатимемося сильними та об'єднаними", – додав голова держави.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.