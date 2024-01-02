У Повітряних силах пояснили, коли може повторитись нова ракетна атака РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зауважив, що Росії для підготовки нової ракетної атаки теоретично може знадобитися кілька днів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні. Кожна ракета програмується, забивається її маршрут: де їй повернути направо, наліво, де піднятися і де і в який час вийти на удар. Це все програмується відповідними спеціалістами….

Питання в ракетах: скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного, наступного й наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас".

Офіцер нагадав, що росіяни вже давно перейшли в недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.