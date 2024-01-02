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У Повітряних силах пояснили, коли може повторитись нова ракетна атака РФ

У Повітряних силах пояснили, коли може повторитись нова ракетна атака РФ
Фото: Facebook

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зауважив, що Росії для підготовки нової ракетної атаки теоретично може знадобитися кілька днів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні. Кожна ракета програмується, забивається її маршрут: де їй повернути направо, наліво, де піднятися і де і в який час вийти на удар. Це все програмується відповідними спеціалістами….
Питання в ракетах: скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного, наступного й наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас".

Офіцер нагадав, що росіяни вже давно перейшли в недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.

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