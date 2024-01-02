Зеленський провів розмову із прем'єром Британії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 2 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє Європейська правда.

Про це голова держави сповістив у Twitter (X).

Зеленський розповів Сунаку про останні масовані російські обстріли й подякував "за суттєвий і різнобічний внесок" Британії у зміцнення протиповітряної оборони України.

Крім того, сторони обговорили оборонну співпрацю з наголосом на "посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ" та роботу над двосторонньою угодою про безпекові зобов’язання Британії.

"Також скоординували позиції щодо української "формули миру" напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами "формули миру", – додав Зеленський.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Києві та "прильоти" в Харкові. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Нагадаємо, після масованого удару 29 грудня прем'єр-міністр Британії заявив, що масовані атаки по українських містах показують, що глава Кремля Владімір Путін не зупиниться, поки не досягне своїх цілей.