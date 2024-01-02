У Київській області повністю відновили електропостачання після ранкового обстрілу

У Київській області енергетики повністю відновили електропостачання. Воно було порушено через російський обстріл, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"Всі будинки (у Київській області - ред.) знову зі світлом після ранкових обстрілів" , - сказано у повідомленні.

У ДТЕК уточнюють, що енергетики повернули світло для 184 тисяч сімей у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах Київської області.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські військові атакували Україну за допомогою ракет та дронів.

Пріоритетною ціллю ворога виявився Київ та область. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети.

Внаслідок падіння уламків були пошкоджені лінії електропередач. Через це велика кількість українців залишилася без світла.