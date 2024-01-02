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Повітряні сили повідомляють про запуск російських ударних БпЛА

Повітряні сили повідомляють про запуск російських ударних БпЛА
Фото: Telegram

Увечері 2 січня Повітряні сили повідомили, що армія РФ запустила БпЛА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"БпЛА рухається територією Кіровоградської області у напрямку Черкаської області!"

Станом на 20:12 повітряна тривога оголошена на Миколаївщині та Кіровоградщині. О 20:16 поширилась на Черкащину. 

О 20:46 повідомили, що БпЛА змінив курс, рухається територією Кіровоградської області у напрямку Полтавської області.

О 21:03 про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомили у Дніпропетровській області.

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