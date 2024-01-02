Повітряні сили повідомляють про запуск російських ударних БпЛА
Увечері 2 січня Повітряні сили повідомили, що армія РФ запустила БпЛА, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"БпЛА рухається територією Кіровоградської області у напрямку Черкаської області!"
Станом на 20:12 повітряна тривога оголошена на Миколаївщині та Кіровоградщині. О 20:16 поширилась на Черкащину.
О 20:46 повідомили, що БпЛА змінив курс, рухається територією Кіровоградської області у напрямку Полтавської області.
О 21:03 про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомили у Дніпропетровській області.