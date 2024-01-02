Голова МЗС Німеччини засудила останній російський обстріл України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила останній масований ракетний обстріл Росією України вранці 2 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це вона написала у Twitter (X).

"З кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну", – вважає очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Вона нагадала, що системи протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, які Україні дають союзники, "рятують життя кожного дня".

"Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме, доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору", – підсумувала Бербок.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Києві та "прильоти" в Харкові. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

А голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.