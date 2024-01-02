Bloomberg: США тисли на Нідерланди через поставки обладнання для мікрочіпів Китаю

Нідерландська технологічна компанія ASML на вимогу адміністрації президента США Джо Байдена скасувала поставки своїх пристроїв до Китаю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нідерландська компанія ASML Holding NV скасувала постачання деяких своїх верстатів до Китаю на вимогу адміністрації президента США за кілька тижнів до того, як заборона на експорт висококласного обладнання для виробництва мікросхем набула чинності.

Що передувало

Нідерландський виробник мав ліцензії на постачання трьох найсучасніших машин глибокої ультрафіолетової літографії китайським фірмам до січня, коли нові нідерландські обмеження набудуть повної чинності.

Однак, за даними анонімних джерел видання, американські чиновники звернулися до ASML з проханням негайно зупинити попередньо заплановані поставки деяких машин китайським клієнтам.

ASML підтвердила, що уряд Нідерландів нещодавно частково відкликав ліцензії на постачання певних літографічних систем до Китаю, що вплинуло на невелику кількість клієнтів у цій країні.

Крихкі відносини США та Китаю

Відносини між державами стабілізувалися після зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Водночас загальні зв’язки між країнами залишаються крихкими, оскільки існують фундаментальні розбіжності щодо тісних зв'язків Пекіна з Росією та його позиції щодо Тайваню, а також обмеження торгівлі США щодо Китаю.

Зокрема, під час саміту в Сан-Франциско Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що не вторгнеться на Тайвань найближчими роками.

Однак уже 20 грудня Сі Цзіньпін відверто заявив Байдену про намір "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм".