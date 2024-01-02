Генштаб: Росіяни намагалася наступати на 4 напрямках фронту

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу ворог намагався наступати на 4 напрямках фронту, також уточнили, що протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей: 35 із 35 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Також ворог завдав 66 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійську систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 4 атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

На Шахтарському, Мар’їнському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти здійснили 8 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.