Третина американців вважає Байдена нелегітимним президентом

З кінця 2021 року у Сполучених Штатах збільшилась кількість тих, хто вважає нелегітимним обрання Джо Байдена президентом на виборах у 2020-му, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить останнє спільне опитування газети The Washington Post та Університету Мериленда.

У попередньому спільному опитуванні у грудні 2021 року 69% американців заявили, що Байдена легітимно обрали на посаду президента США. Нині цей показник зменшився до 62%. Понад третина американців (36%) не визнає перемогу Байдена легітимною.

Найменше в легітимність Байдена-президента вірять виборці Республіканської партії (31%, у грудні 2021 року було 39%). Із ними більш схильні погодитись виборці без вищої освіти й ті, хто отримує більшу частину інформації з телеканалу Fox News.

Кількох учасників опитування пізніше просили пояснити відповіді. На обґрунтування думки про нелегітимність Байдена як президента вони наводили приклади, вже спростовані в суді.

Опитування The Washington Post та Університету Мериленда також виявило, що республіканці більше симпатизують тим, хто штурмував Капітолій 6 січня 2021 року, й більш схильні зняти з Дональда Трампа відповідальність за ті події.

У розгорнутіших інтерв'ю частина з них пояснила зміну поглядів тим, що штурм Капітолія був буцімто спровокований правоохоронцями для придушення політичного інакомислення.

Виборці Демократичної партії США залишаються в основному згодні з тим, що події 6 січня 2021 року були насильницькою загрозою для демократії, за яку несе відповідальність Трамп.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США розслідує роль експрезидента у штурмі Капітолія, а щонайменше два штати – Колорадо і Мен – вирішили не допустити його до праймериз республіканців через причетність до подій 6 січня, які вони кваліфікували як участь у заколоті.