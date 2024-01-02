У російському Бєлгороді знову вибухи: губернатор повідомляє про роботу ППО

Місцеві пабліки російського Бєлгорода увечері 2 січня повідомили про вибухи, губернатор області пише про роботу ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російське видання Mash, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, місцеві Telegram-канали.

Російські ЗМІ пишуть, що в місті було чутно щонайменше 8 вибухів. Губернатор області написав, що в Бєлгороді була запущена система ракетної небезпеки.

Пізніше повідомив, що на підльоті до міста збили начебто 9 повітряних цілей, у місті та районі є пошкодження в приватному секторі.