Зеленський: Ще жодна держава не відбивала подібних ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити небо від Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що безпосередньо зберігає життя. І нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою і світом. Відчуття безкарності у російської верхівки, яке сформувалося за десятиліття їхньої нічим не обмеженої влади, уже призвело до багатьох страждань і смертей" , – сказав Зеленський.

Президент України вважає, що "Росія повинна запам’ятати, що таке відповідальність за знищення життя і що таке сила захисту життя".

"Так само, як наша зброя має бути достатньо далекобійною, так і наша дипломатія, наш захист міжнародного права й справедливості має бути достатньо дієвим. Це означає залучення якнайширшого кола міжнародних суб’єктів до спільної роботи – працюємо над тим, щоб формула миру об’єднала ще більше держав. А також і над тим, щоб безпекові гарантії для України були максимально ефективними. Коли ми завершимо цю війну, стабільність і безпека повинні стати безальтернативними" , – заявив він.

Зранку 2 січня російська армія атакувала середмістя Харкова. Від російської атаки також постраждав Київ.