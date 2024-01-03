США та Британія обговорили подальші зусилля для підтримки України – Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у вівторок розмову з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном, в якій ішлося про подальшу підтримку України, повідомляє Українська правда.

У повідомленні Держдепу йдеться, що вони "обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, в тому числі необхідність покращення захисту цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі".

Крім того, "обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі, а також подальші зусилля США та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії".