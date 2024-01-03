У РФ заявляють про збиті "повітряні цілі" поблизу Бєлгорода

Вранці 3 січня бєлгородський губернатор заявив, що над областю нібито було збито "кілька повітряних цілей".﻿﻿ Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки на поточний момент немає" , – повідомив Гладков.

Раніше він повідомляв﻿ про роботу ППО поблизу Бєлгорода.

Російські ЗМІ повідомляли, що в місті було чутно щонайменше 8 вибухів. Губернатор області написав, що в Бєлгороді була запущена система ракетної небезпеки.