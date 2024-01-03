В ISW проаналізували заяви Путіна про "екзистенційну війну" РФ проти Заходу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Захід є "ворогом Росії", а РФ "веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу", повідомляє Українська правда.

Президент Росії Володимир Путін назвав Захід "ворогом" Росії і припустив, що Росія воює в Україні, щоб перемогти Захід.

Путін відповів на запитання російського військовослужбовця про допомогу Заходу Україні під час зустрічі у військовому госпіталі в Московській області 1 січня, заявивши, що проблема Росії полягає не в тому, що Захід допомагає Україні, а в тому, що Захід є "ворогом Росії".

Він додав, що "Україна сама по собі не є ворогом (для Росії – ред.)", але що західні гравці, "які хочуть знищити російську державність" і досягти "стратегічної поразки Росії на полі бою", є ворогами Росії.

Путін заявив, що західні еліти намагаються розбити Росію на п'ять частин і намагаються зробити це, використовуючи Україну, але ситуація на фронтах змінюється, і Росія "розбереться (із Заходом – ред.) швидше", ніж Захід зможе розправитися з Росією на полях боїв в Україні.

Диктатор додав, що проблема не в постачанні західної допомоги Україні, і зазначив, що Україна вже "повністю зруйнована", що від неї "нічого не залишилося", і що вона "існує тільки на подачки".

Путін натякнув, що Росія веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу, і зазначив, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як "швидко закінчити конфлікт".

Аналітики зазначають: це формулювання означає, що Путін бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією і Україною.

Путін додав, що Росія також хоче завершити конфлікт між Росією і Заходом, але тільки на умовах Кремля, і підкреслив, що Росія не здасть своїх позицій.

Президент РФ не розглядає Україну як незалежного гравця і, таким чином, зображує своє повномасштабне вторгнення в Україну як протистояння між Росією і Заходом – навмисно спотворюючи реальність, що Росія вторглася в Україну з метою знищення суверенітету і територіальної цілісності України.

Наголос Путіна на зміні наративів на Заході може свідчити про те, що він сприйматиме та/або представлятиме будь-яке послаблення підтримки України з боку Заходу і будь-які поразки України на полі бою як перемогу Росії в цьому нібито російсько-західному протистоянні.

Те, що Путін представляє свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів.

Путін, ймовірно, свідомо і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною.

"Заява Путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України" , – ідеться у звіті.

Раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін.

Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для Росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу, потенційно включаючи Фінляндію та Молдову, про які російські діячі почали створювати інформаційні умови для майбутніх кампаній.

Путін може розширити свої військові цілі в Україні, включивши до них конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російської армії і виправдати високі жертви на полі бою.

Крім того, його заяви, ймовірно, свідчать про те, що він готує довгострокове виправдання для того, щоб тримати війська мобілізованими і залученими в бойові дії для нібито захисту суверенітету Росії проти Заходу.

Ключові висновки ISW за 2 січня