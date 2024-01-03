В ISW проаналізували заяви Путіна про "екзистенційну війну" РФ проти Заходу
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Захід є "ворогом Росії", а РФ "веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу", повідомляє Українська правда.
Президент Росії Володимир Путін назвав Захід "ворогом" Росії і припустив, що Росія воює в Україні, щоб перемогти Захід.
Путін відповів на запитання російського військовослужбовця про допомогу Заходу Україні під час зустрічі у військовому госпіталі в Московській області 1 січня, заявивши, що проблема Росії полягає не в тому, що Захід допомагає Україні, а в тому, що Захід є "ворогом Росії".
Він додав, що "Україна сама по собі не є ворогом (для Росії – ред.)", але що західні гравці, "які хочуть знищити російську державність" і досягти "стратегічної поразки Росії на полі бою", є ворогами Росії.
Путін заявив, що західні еліти намагаються розбити Росію на п'ять частин і намагаються зробити це, використовуючи Україну, але ситуація на фронтах змінюється, і Росія "розбереться (із Заходом – ред.) швидше", ніж Захід зможе розправитися з Росією на полях боїв в Україні.
Диктатор додав, що проблема не в постачанні західної допомоги Україні, і зазначив, що Україна вже "повністю зруйнована", що від неї "нічого не залишилося", і що вона "існує тільки на подачки".
Путін натякнув, що Росія веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу, і зазначив, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як "швидко закінчити конфлікт".
Аналітики зазначають: це формулювання означає, що Путін бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією і Україною.
Путін додав, що Росія також хоче завершити конфлікт між Росією і Заходом, але тільки на умовах Кремля, і підкреслив, що Росія не здасть своїх позицій.
Президент РФ не розглядає Україну як незалежного гравця і, таким чином, зображує своє повномасштабне вторгнення в Україну як протистояння між Росією і Заходом – навмисно спотворюючи реальність, що Росія вторглася в Україну з метою знищення суверенітету і територіальної цілісності України.
Наголос Путіна на зміні наративів на Заході може свідчити про те, що він сприйматиме та/або представлятиме будь-яке послаблення підтримки України з боку Заходу і будь-які поразки України на полі бою як перемогу Росії в цьому нібито російсько-західному протистоянні.
Те, що Путін представляє свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів.
Путін, ймовірно, свідомо і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною.
"Заява Путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України", – ідеться у звіті.
Раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін.
Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для Росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу, потенційно включаючи Фінляндію та Молдову, про які російські діячі почали створювати інформаційні умови для майбутніх кампаній.
Путін може розширити свої військові цілі в Україні, включивши до них конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російської армії і виправдати високі жертви на полі бою.
Крім того, його заяви, ймовірно, свідчать про те, що він готує довгострокове виправдання для того, щоб тримати війська мобілізованими і залученими в бойові дії для нібито захисту суверенітету Росії проти Заходу.
Ключові висновки ISW за 2 січня
- Путін визначив Захід як "ворога" Росії і натякнув, що Росія воює в Україні для того, щоб перемогти Захід.
- Те, що Путін представляє свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не проти України, свідчить про те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і створює інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів.
- Путін, можливо, розширює свої військові цілі в Україні, включаючи конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російського військового потенціалу і виправдати високі жертви на полі бою.
- Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу The Economist, опублікованому 1 січня, наголосив на необхідності термінової підтримки Заходу для захисту як України, так і решти Європи.
- У період з 31 грудня по 2 січня російські війська провели ще одну масовану серію ударів з використанням безпілотників і ракет по глибоких тилових районах України, в одному з яких був застосований пакет ударів, подібний до того, що й 29 грудня, і до якого, схоже, адаптуються українські війська.
- Надання Заходом Україні систем протиповітряної оборони і ракет залишається критично важливим для України, оскільки російські війська, ймовірно, намагатимуться пристосуватися до українських можливостей протиповітряної оборони.
- Російські офіційні особи публічно визначили цілі головування Росії в 2024 році в БРІКС і СНД, сформулювавши, як Кремль може мати намір використовувати ці організації для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей у цьому році.
- Уряд Норвегії оголосив 1 січня, що дозволяє норвезьким оборонним компаніям продавати зброю і продукцію оборонного призначення безпосередньо українському уряду.
- Турецький уряд оголосив 2 січня, що не дозволить Сполученому Королівству (Великобританія) переправити два мінно-тральні кораблі в Україну через турецькі протоки, "доки триває війна".
- Російське суспільство продовжує рахуватися з наслідками зростання антимігрантських настроїв на тлі постійних зусиль російської влади, спрямованих на систематичне позбавлення прав мігрантських громад у Росії.
- Російські війська здійснили незначні підтверджені просування вздовж лінії Сватове-Кремінна, на північний захід і південний захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки і на південний захід від Донецька.
- Російське військове командування, можливо, шукає шляхи для помилування рецидивістів, які раніше брали участь у війні в Україні, очевидно, прагнучи зберегти здатність Росії використовувати засуджених новобранців у якості людського ресурсу.
- Російська окупаційна влада обмежує і, ймовірно, контролює інтернет-комунікації напередодні президентських виборів у березні 2024 року.