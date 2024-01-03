Курс валют НБУ на 3 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 січня досяг рівня 38.08 за 1 долар.

Євро подешевшав на 29 коп. до 41.72 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 4 коп. до 4.20 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 40 коп. до 48.15 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 44.84 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.56 за 1 польський злотий.