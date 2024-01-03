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Курс валют НБУ на 3 січня

Курс валют НБУ на 3 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 січня досяг рівня 38.08 за 1 долар.

Євро подешевшав на 29 коп. до 41.72 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 4 коп. до 4.20 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 40 коп. до 48.15 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 44.84 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.56 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.083 900 +0.07
EUR Євро 41.720 900 --0.285
RUB Рубль 0.419 910 --0.004
GBP Фунт стерлінгів 48.145 700 --0.399
CHF Швейцарський франк 44.836 200 --0.414
PLN Польський злотий 9.558 000 --0.103

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