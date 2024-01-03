Курс валют НБУ на 3 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 січня досяг рівня 38.08 за 1 долар.
Євро подешевшав на 29 коп. до 41.72 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 4 коп. до 4.20 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 40 коп. до 48.15 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 44.84 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.56 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.083 900
|EUR
|Євро
|41.720 900
|RUB
|Рубль
|0.419 910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.145 700
|CHF
|Швейцарський франк
|44.836 200
|PLN
|Польський злотий
|9.558 000