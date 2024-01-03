На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої, окупанти просунулися – ISW

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої за коксохім, біля Новобахмутівки, Бердичів, Степового, Первомайського і Невельського.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, оскільки позиційні бої під Авдіївкою тривали 1 і 2 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Степового (на північ від Авдіївки).

1 і 2 січня російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки в напрямку Бердичів і Очеретного, а український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська відступили, після того як спочатку просунулися в бік Бердичів.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Бердичів, біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також біля Степового, на південний схід від Авдіївки біля промзони та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Машовець заявив 2 січня, що Степове є спірною сірою зоною.

Він також зазначив, що на північ і північний захід від Авдіївки діють підрозділи 15-ї і 21-ї мотострілецьких бригад (обидві – 2 АК, Центральний військовий округ РФ) і 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР"), а на північний схід від Авдіївки зосереджені підрозділи 239-го танкового полку (90-та танкова дивізія, 41-й АК, ЦВО РФ).