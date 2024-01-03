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Росія втратила в Україні ще майже 700 військових та 36 безпілотників – Генштаб

Росія втратила в Україні ще майже 700 військових та 36 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у ході війни проти України приблизно 680 військових, 36 безпілотників, 7 бронемашин, 15 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 361 500 (+680) осіб,
  • танків − 5 990 (+0) од,
  • бойових броньованих машин − 11 107 (+7) од,
  • артилерійських систем − 8 546 (+15) од,
  • РСЗВ − 945 (+0) од,
  • засобів ППО − 629 (+3) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 748 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 783 (+73) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 391 (+26) од,
  • спеціальної техніки − 1 298 (+14) од.

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