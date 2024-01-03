МЗС Польщі закликає відповісти Путіну на масовані обстріли України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та її президенту Володимиру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня, повідомляє Європейська правда.
Глава МЗС закликав посилити санкції проти РФ, щоб Москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.
"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", – зазначив Сікорський.
Раніше словацька президентка Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні в її захисті від російської агресії.
Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.