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МЗС Польщі закликає відповісти Путіну на масовані обстріли України

МЗС Польщі закликає відповісти Путіну на масовані обстріли України
Фото: twitter.com/sikorskiradek

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та її президенту Володимиру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня, повідомляє Європейська правда.

Глава МЗС закликав посилити санкції проти РФ, щоб Москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіусу дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.

"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", – зазначив Сікорський.

Раніше словацька президентка Зузана Чапутова, коментуючи масовану ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні в її захисті від російської агресії.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

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