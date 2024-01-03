В ООН закликали Росію та Україну до "негайної деескалації"

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами Тюрка, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти" , - наголосив верховний комісар ООН.

Він закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні 29 грудня 2023 року й закликав Москву "негайно" припинити атаки. Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.