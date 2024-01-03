Атака на Київ 29 грудня: зросла кількість загиблих

У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня зросла до 30 людей, у лікарні від травм померла одна особа. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Укрінформ.

"На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа" , - ідеться у повідомленні.

Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська 29 грудня 2023 року завдали по Україні масованого повітряного удару. З ночі загарбники атакували дронами-камікадзе та ракетами різних типів.

Ворог використав близько 160 засобів повітряного нападу, постраждала низка регіонів.

Протиповітряна оборона знищила 27 безпілотників і 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.