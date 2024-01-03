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Боррель про удари по Україні: Росія відповість за воєнні злочини

Боррель про удари по Україні: Росія відповість за воєнні злочини
Фото: flickr.com

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після нової масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель написав у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х).

Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру, зазначив Боррель.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини. Ми стоїмо з Україною", – запевнив він.

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