Боррель про удари по Україні: Росія відповість за воєнні злочини

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після нової масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель написав у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х).

Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру, зазначив Боррель.