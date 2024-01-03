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У Курській області РФ заявили про пошкодження підстанції та відключення світла

У Курській області РФ заявили про пошкодження підстанції та відключення світла
Фото: Курс України

Росіяни заявили про обстріли Курської області, під час яких було пошкоджено підстанцію.﻿ Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Російський чиновник стверджує, що у Желєзногорському районі під час "повітряної атаки" була пошкоджена електропідстанція. За його словами, відключення світла сталися у декількох населених пунктах.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через перепади напруги стався прорив теплотраси.

"Опалення немає у 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються", - написав губернатор.

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