У Курській області РФ заявили про пошкодження підстанції та відключення світла

Росіяни заявили про обстріли Курської області, під час яких було пошкоджено підстанцію.﻿ Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Російський чиновник стверджує, що у Желєзногорському районі під час "повітряної атаки" була пошкоджена електропідстанція. За його словами, відключення світла сталися у декількох населених пунктах.

Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через перепади напруги стався прорив теплотраси.