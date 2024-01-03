У Курській області РФ заявили про пошкодження підстанції та відключення світла
Росіяни заявили про обстріли Курської області, під час яких було пошкоджено підстанцію. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Російський чиновник стверджує, що у Желєзногорському районі під час "повітряної атаки" була пошкоджена електропідстанція. За його словами, відключення світла сталися у декількох населених пунктах.
Також Старовойт заявив, що у Желєзногорську через перепади напруги стався прорив теплотраси.
"Опалення немає у 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються", - написав губернатор.