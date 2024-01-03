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У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі та наслідки обстрілів

У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі та наслідки обстрілів
Фото: Рixabay

Станом на 3 січня дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано і не передбачається на поточну добу. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.﻿ Про це заявили в міністерстві енергетики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Міненерго, аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні при потребі.

У Міненерго внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції у Київській області, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. У результаті знеструмлювалися побутові споживчі у Києві та області (250 тисяч). Станом на зараз - усіх заживлено.

У Миколаївській області через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі, яких було оперативно заживлено. При цьому знизили генерацію 6 ВЕС - увечері 2 січня роботу станцій було відновлено.

Крім того, під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ на Донеччині відключився блок ТЕС, знеструмились побутові споживачі. Протягом години всіх абонентів заживлено за резервом.

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