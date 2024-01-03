Лише 1% українців за те, щоб депутати від проросійських партій допрацювали до виборів

Частка громадян, які готові дати проросійським політикам допрацювати до наступних виборів, у порівнянні з 2022 роком, зменшилася з 3% до 1%, свідчать результати соціологічного опитування.﻿﻿ Про це йдеться в результатах соцопитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху Чесно з 8 по 15 грудня 2023 року, повідомляє Українська правда.

Згідно з опитуванням, більшість українців налаштовані до проросійських політиків досить негативно. Достроково позбавити їх депутатських повноважень пропонують 7% громадян, а додати до списку і заборону балотуватися знову — ще 10,5% українців.

За люстрацію і заборону займати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. А от розслідування правоохоронцями діяльності кожного окремо і перевірки на факти державної зради вважають вдалим варіантом 23% громадян.

Майже 38% громадян пропонують не обмежуватись одним чи двома видами санкцій за діяльність, яку вели на території України представники проросійських партій, а застосувати всі вищеперераховані методи притягнення таких депутатів до відповідальності.

Крім того, з 17% до майже 23% зросла частка українців, які виступають за розслідування правоохоронцями діяльності кожного політика окремо щодо перевірки стосовно державної зради.