Франція хоче виробляти більше зброї в Україні – посол

Франція налаштована на те, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель. Про це в інтерв'ю Franceinfo заявив посол Франції Гаель Вейсьєр, повідомляє Європейська правда.

"Французька підтримка України поступово змінюватиме свій характер, оскільки метою є виробництво більшої кількості зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі" , – зазначив він.

Запевнивши, що підтримка Києва Парижем у постачанні військового обладнання триватиме, він додав, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен певний час.

"Більше того, це бачення підтримується на політичному рівні, зокрема, (міністерка закордонних справ) Катрін Колонна, яка регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п'ять візитів до країни" , – зауважив Вейсьєр.

Посол повідомив, що наразі готується візит очільниці зовнішньополітичного відомства до України, відповідаючи на питання, чи планує президент Франції Емманюель Макрон відвідати свого колегу Володимира Зеленського.