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У поліції заперечили роздачу повісток на блокпостах у Київській області

У поліції заперечили роздачу повісток на блокпостах у Київській області
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Поліція заперечує, що правоохоронці на блокпостах у Київській області нібито роздавали повістки військовозобов'язаним, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Нещодавно медіа поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки.

Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило спростував цю інформацію. Він наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом.

"А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", - йдеться у повідомленні.

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