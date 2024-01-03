У поліції заперечили роздачу повісток на блокпостах у Київській області
Поліція заперечує, що правоохоронці на блокпостах у Київській області нібито роздавали повістки військовозобов'язаним, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Нещодавно медіа поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки.
Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило спростував цю інформацію. Він наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом.
"А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", - йдеться у повідомленні.