У поліції заперечили роздачу повісток на блокпостах у Київській області

Поліція заперечує, що правоохоронці на блокпостах у Київській області нібито роздавали повістки військовозобов'язаним, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Нещодавно медіа поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки.

Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило спростував цю інформацію. Він наголосив, що поліцейські на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, які передбачені законом.