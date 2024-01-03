Сирський: Окупанти продовжують інтенсивні атаки під Куп'янськом та Бахмутом

Російські окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє Ліга.net.

За його словами, поблизу Бахмута тривають тяжкі бої в районі Богданівки, також РФ намагається наступати у бік Часового Яру.

У напрямку Куп'янська ворог щодня веде штурми біля Синьківки для створення плацдарму та подальшого наступу на місто.

У районі Кремінної через втрати загарбники проводять перегрупування та підготовку до продовження наступу, активно бомбардують керованими авіаційними бомбами.

Сирський заявив, що на напрямках наступу росіяни збільшили застосування бронетехніки для підтримки піхоти. Основною ударною силою штурмів є підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V" із кримінальників. Противник перекидає резерви з інших напрямів.