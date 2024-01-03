Розвідка США підтвердила, що ХАМАС влаштував командний пункт у лікарні Гази

Розвідслужби США підтвердили, що терористи угруповань ХАМАС та Ісламський джихад використали лікарню Аль-Шифа у Газі як командний пункт та склад зброї. Про це пише The News York Times з посиланням на дані розсекреченої доповіді розвідки, повідомляє Ліга.net.

Підсумковий звіт американської розвідки, який було надіслано членам Конгресу, підтверджує обґрунтованість дій Ізраїлю на території лікарні Аль-Шифа у секторі Гази.

Чиновник США, знайомий зі змістом доповіді, повідомив, що терористи ХАМАС та Ісламського джихаду в підземних бункерах під госпіталем Аль-Шифа не тільки влаштували командний пункт і склад зброї, а й тримали там заручників.

Відповідно до розвідданих, перед переходом Аль-Шифа під контроль Сил оборони Ізраїлю, терористи покинули розташовані під лікарнею бункери, попередньо знищивши документи та обладнання.

Операція ЦАХАЛ із зачистки найбільшого в Газі госпіталю Аль-Шифа від терористів викликала хвилю критики міжнародних організацій. Вони звинуватили Ізраїль у порушенні правил ведення війни, згідно з якими лікарні не повинні ставати місцем бойових дій.

Ізраїль наполягав, що Аль-Шифа використовувалася терористами як командний пункт і що до складу сил ЦАХАЛ, спрямованих до лікарні, входили медичні бригади та люди, які володіють арабською мовою, які "пройшли спеціальну підготовку для дій у такій складній та делікатній обстановці, щоб уникнути завдання шкоди цивільним особам".