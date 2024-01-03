Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Макрон закликав Ізраїль "уникати ескалації" після удару по Лівану

Макрон закликав Ізраїль "уникати ескалації" після удару по Лівану
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль уникати ескалації, "особливо в Лівані", після удару в Бейруті, внаслідок якого загинув заступник лідера терористичного угруповання ХАМАС Салех аль-Арурі. Про це він сказав у телефонній розмові з ізраїльським міністром і членом військового кабінету Бенні Ганцом, повідомляє Європейська правда.

"Президент підкреслив, що необхідно уникати будь-якої ескалації, особливо в Лівані, і що Франція продовжуватиме передавати ці повідомлення всім гравцям, прямо чи опосередковано залученим до цього регіону", – йдеться в заяві.

У розмові з Ганцем Макрон повторив свій заклик до тривалого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, повідомили в канцелярії президента.

Він знову висловив стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Газі, а також гуманітарною кризою у секторі, разом з тим підтвердивши "прихильність Франції до безпеки Ізраїлю".

Новини

Популярні теми форуму

analytics