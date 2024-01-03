Макрон закликав Ізраїль "уникати ескалації" після удару по Лівану

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль уникати ескалації, "особливо в Лівані", після удару в Бейруті, внаслідок якого загинув заступник лідера терористичного угруповання ХАМАС Салех аль-Арурі. Про це він сказав у телефонній розмові з ізраїльським міністром і членом військового кабінету Бенні Ганцом, повідомляє Європейська правда.

"Президент підкреслив, що необхідно уникати будь-якої ескалації, особливо в Лівані, і що Франція продовжуватиме передавати ці повідомлення всім гравцям, прямо чи опосередковано залученим до цього регіону" , – йдеться в заяві.

У розмові з Ганцем Макрон повторив свій заклик до тривалого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, повідомили в канцелярії президента.

Він знову висловив стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення в Газі, а також гуманітарною кризою у секторі, разом з тим підтвердивши "прихильність Франції до безпеки Ізраїлю".