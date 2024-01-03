СБУ затримала ексчиновника, що хотів приєднати регіони України до РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві колишнього чиновника, який "співпрацював" з ФСБ, терористами Луганщини та пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області Росії, повідомляє Українська правда.

"За даними слідства, колишній український чиновник після звільнення з державної служби у 2014 році почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України" , – йдеться в повідомленні.

Ім’я підозрюваного не називається, але за даними джерел видання йдеться про Володимира Яковлєва.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, підозрюваний неодноразово відвідував окупований Луганськ, де займався громадською діяльністю на шкоду національним інтересам нашої держави.

У вересні минулого року він відвідував Росію, де особисто зустрічався з одним із керівників 5-ї служби ФСБ Росії, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

За вказівкою куратора через соціальні мережі та пропагандистські медіа він оприлюднював спеціально підібрану, недостовірну та упереджену інформацію щодо ситуації в Україні, розпалював національну ворожнечу, виправдовував відкриту збройну агресію Росії проти України.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено предмети з російською символікою, посвідчення члена комуністичної партії, медалі, спеціальні відзнаки РФ.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.