Держборг США вперше перевищив 34 трильйони доларів

Федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в 34 трильйони американських доларів, повідомляє Укрінформ.

За даними Мінфіну США, державний борг США перевищив 34 трильйони доларів у п’ятницю, 29 грудня.

Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг країни становив близько 907 мільярдів доларів США.

За останніми даними Бюджетного управління Конгресу, протягом наступних трьох десятиліть державний борг США збільшиться майже вдвічі. Наприкінці 2022 року держборг країни зріс приблизно до 97% валового внутрішнього продукту.

Крім цього, уряд США взяв значні позики за тодішнього президента Дональда Трампа та нинішнього президента Джо Байдена, щоб стабілізувати економіку та підтримати її відновлення.

Однак економічне відновлення країни відбувається разом зі сплеском інфляції, що підштовхнуло процентні ставки та зробило обслуговування боргу уряду дорожчим.