В Україні у середу різко зросло споживання електроенергії – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні поступово зростає. Причини - закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання. Про це повідомляє "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними компанії, 2 січня добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня.

Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок.

Водночас наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додали в "Укренерго".