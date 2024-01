Голову НБУ назвали найкращим керівником центробанку в світі

Голова Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду "Голова центрального банку-2024" (The Banker Central Banker of the Year), як найкращий керівник центробанку у світі та Європі. Про це йдеться в повідомленні укладача рейтингу - британського фінансового видання The Banker, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що видання щорічно присуджує нагороду The Banker Central Banker of the Year керівникам центробанків, яким найкраще вдалося стабілізувати економіку своєї країни та стимулювати її зростання.

Серед основних досягнень Нацбанку України видання виділило збереження економічної стійкості України, попри розв'язану Росією війну.

Зокрема:

зростання довіри до гривні: за даними НБУ, строкові вклади фізичних осіб у нацвалюті за 11 місяців 2023 року зросли на 28%;

майже дворазове зростання запозичень на внутрішньому борговому ринку;

зниження інфляції з 26,6% до 5,1% за 11 місяців 2023 року;

відмова від монетарного фінансування і перехід від фіксованого обмінного курсу до його керованої гнучкості, що призвів до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках.

Відзначається також успіх у переговорах із Міжнародним валютним фондом щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF та її виконання протягом року.

Крім того, відзначена програма Power Banking зі сталої роботи банків в умовах тривалих відключень електроенергії.

Як відомо, Андрій Пишний був призначений главою НБУ в 2022 році.

Пишний має 17 років стажу в банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління Ощаду, протягом цього часу тимчасово виконував обов’язки голови банку.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в Ощадбанку і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.

Наразі Пишний також співпрацює в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола".