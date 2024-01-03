Польські фермери погрожують знову заблокувати КПП з Україною

Польські фермери можуть відновити блокаду пункту "Медика - Шегині", якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади" , - заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.

Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до "Медика - Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.

Вимоги передбачають:

включення субсидії на кукурудзу;

збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;

збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.

Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.

"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр" , - додав він.

Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.