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Польські фермери погрожують знову заблокувати КПП з Україною

Польські фермери погрожують знову заблокувати КПП з Україною
Фото: zopgkor.pl

Польські фермери можуть відновити блокаду пункту "Медика - Шегині", якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади", - заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.

Видання нагадує про те, що фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до "Медика - Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив феремерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.

Вимоги передбачають:

  • включення субсидії на кукурудзу;
  • збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;
  • збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.

Як відзначив Кондров, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що вимоги будуть виконані.

"Ми хочемо отримати такі запевнення в письмовій формі, і я буду обговорювати це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським... Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, нехай це напише прем'єр-міністр", - додав він.

Якщо ж переговори в серед не принесуть результати, фермери знову заблокують пункт пропуску.

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