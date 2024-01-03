Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

На Закарпатті затримали 12 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

На Закарпатті затримали 12 чоловіків, які намагалися перетнути кордон
Фото: dpsu.gov.ua

Групу з 12 чоловіків виявили та затримали 2 січня неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону: всі затримані є закарпатцями, які мали намір незаконно перетнути держрубіж.﻿﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Українська правда.

Плани незаконних "туристів" зруйнував прикордонний наряд від відділу "Лужанка", при зустрічі з яким чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

У ході подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який власним транспортним засобом доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх "пасажирів" оплату у розмірі 12 тисяч гривень з кожного.

Згодом спільно з працівниками поліції водія затримали.

Наразі співробітники оперативно-розшукового відділу загону вивчають усі обставини правопорушення.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", справи скеровано до суду.

Новини

Популярні теми форуму

analytics