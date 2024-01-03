На Закарпатті затримали 12 чоловіків, які намагалися перетнути кордон

Групу з 12 чоловіків виявили та затримали 2 січня неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону: всі затримані є закарпатцями, які мали намір незаконно перетнути держрубіж.﻿﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Українська правда.

Плани незаконних "туристів" зруйнував прикордонний наряд від відділу "Лужанка", при зустрічі з яким чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

У ході подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який власним транспортним засобом доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх "пасажирів" оплату у розмірі 12 тисяч гривень з кожного.

Згодом спільно з працівниками поліції водія затримали.

Наразі співробітники оперативно-розшукового відділу загону вивчають усі обставини правопорушення.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", справи скеровано до суду.