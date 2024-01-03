Twitter втратив більше 70% вартості після покупки Маском

Соціальна мережа X (Twitter) втратила 71% своєї вартості з моменту її купівлі Ілоном Маском, згідно з даними фонду Fidelity. Про це пише The Guardian, повідомляє Ліга.net.

Володіючи часткою в X Holdings, Fidelity заявляє, що вартість його акцій знизилася на 71,5%. Маск придбав Twitter за $44 млрд і перейменував його на X.

Протягом першого року після поглинання X, кількість щомісячних користувачів знизилася на 15% через зростання мови ворожнечі на платформі. Після приходу Маска до влади, X скоротив персонал і зменшив кількість модераторів. Tакож виніс попередження Маску Європейський Союз після виявлення, що X має найвищий відсоток дезінформаційних постів серед усіх великих соціальних мереж.

На репутацію соцмережі вплинуло і те, що Маск відновив доступ до платформи кільком людям, включаючи колишнього президента Трампа та правого теоретика змови Джонса.

Тим часом, Джонс запропонував виплатити $55 млн протягом 10 років сім'ям жертв Сенді Хука після того, як його засудили за поширення брехні про те, що вбивства в школі в Ньютауні були частиною містифікації. Техаський суддя визнав його винним і вирішив, що Джонс не може уникнути платежів майже $1,5 млрд сім'ям жертв. Багато людей, які повірять у брехню Джонса, ображали і загрожували сім'ям жертв.