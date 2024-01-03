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Окупанти обстріляли село на Херсонщині, загинув цивільний

Окупанти обстріляли село на Херсонщині, загинув цивільний
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські окупанти обстріляли село Садове Херсонської області, у результаті чого загинув місцевий мешканець, повідомляє Українська правда.

"Російська армія вбила літнього чоловіка у селі Садове. Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Тіло чоловіка з-під знищеного будинку дістали рятувальники. За словами Мрочка, загалом з моменту деокупації правого берега Херсонщини росіяни вбили близько 230 мирних мешканців і більше 900 поранили.

За словами голови Херсонської МВА Романа Мрочка, загалом з моменту деокупації правого берега Херсонщини росіяни вбили близько 230 мирних мешканців і більше 900 поранили.

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