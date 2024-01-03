Бойовики знову запустили ракети в Червоному морі – США

Єменські бойовики-хусити у вівторок ввечері випустили дві протикорабельні балістичні ракети в південну частину Червоного моря. Про це заявили у Центральному командуванні збройних сил США, повідомляє Європейська правда.

"Кілька комерційних суден у цьому районі повідомили про падіння ракет в навколишню воду, хоча жодне з них не повідомило про пошкодження" , – йдеться в заяві.

Зазначають, що ці незаконні дії поставили під загрозу життя десятків невинних моряків та продовжують порушувати вільний потік міжнародної торгівлі.

"Це вже 24-й напад на торговельне судно в південній частині Червоного моря з 19 листопада" , – зауважило Центральне командування ЗС США.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.