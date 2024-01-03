Шмигаль: Україна знизить потребу в зовнішньому фінансуванні

Потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становлять понад 37 млрд доларів, що менше від залученого у 2023 році.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 січня, повідомляє Економічна правда.

За його словами, 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування було залучено у 2023 році. З них 27% - це грантові кошти. Лідерами підтримки були Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк.

"Потреби цього року - понад 37 млрд доларів" , - назвав необхідні на 2024 рік обсяги Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що Україна розраховує на стабільну та своєчасну допомогу міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що Україна неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові.

Понад 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року, розповів прем'єр-міністр.