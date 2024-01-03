У НАТО відреагували на масовані російські удари по Україні

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні. Про це в пресслужбі Альянсу заявили у коментарі польській радіостанції RMF FM, повідомляє Європейська правда.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні і безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища. Це ще одна демонстрація спроби Путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться" , – зазначили у штаб-квартирі НАТО.

Там підкреслили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони і віддані подальшому зміцненню її обороноздатності".

"НАТО продовжує підтримувати право України на самозахист від агресивної війни Росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде необхідно" , – заявили у НАТО.

Пресслужба Альянсу згадала про ситуацію в Польщі та загрозу, яку несе війна для сусідніх з Україною країн.

Представники Альянсу відзначили, що "НАТО посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, в тому числі в Польщі", і що "Польща вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу і значний військовий потенціал Альянсу, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо".