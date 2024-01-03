Кабмін цьогоріч хоче наростити військове виробництво у 6 разів

Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році буде нарощено в шість разів.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 січня, повідомляє Економічна правда.

За його словами, збільшення власного військового виробництва стане ключовим завданням у поточному році.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. На поточний рік встановлено нову мету - зростання в шість разів" , - заявив прем'єр.

"Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів і броньованої техніки для наших військових. Входимо в новий 2024 рік із новими силами. Впевнені у власних можливостях і солідарності союзників, готові до нових викликів і твердо віримо в нашу перемогу" , - підкреслив Шмигаль.

У цьому контексті він наголосив, що Україна неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові.