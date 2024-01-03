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Окупанти вдарили ракетами по будинку в Авдіївці, загинула людина – ОВА

Одна людина загинула і одна дістала поранення у результаті ракетних ударів росіян по Авдіївці вранці 3 січня.﻿﻿ Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

"Близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА нагадав, що Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів.

Він закликав людей не наражати себе на небезпеку і евакуюватись з міста.

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