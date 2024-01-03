"Єдина Росія" активізувала рекрутинг у власну ПВК "Еспаньола" – ГУР

Путінська партія "Єдина Росія" обзавелась власною приватною армією – так званою "ПВК "Еспаньола" – і активно набирає в неї футбольних "ультрас", радикалів і цивільних із зубожілих суб’єктів РФ та з окупованих територій України.﻿﻿ Про це заявили в Головному управління розвідки міністерства оборони України, повідомляє Українська правда.

ГУР зазначає, що "Еспаньола" раніше перебувала у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

Із 2023 року "Еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "Єдиної Росії" розпочав активний рекрутинг.

За даними ГУР, до "ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб’єктів" РФ та тимчасово окупованих територій України.

"Останніх використовують у "м’ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу" , – додає українська розвідка.

"У пунктах рекрутингу до "Еспаньйоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт – мінімум на пів року. Вмирати за Москву також заманюють "страховими виплатами": 1 млн рублів – легке поранення; 2 млн рублів – поранення середньої тяжкості; 3 млн рублів – важке поранення; 5 млн рублів – смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м’яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника" , – зазначають в ГУР.

У листопаді 2023 року російське ЗМІ "Важные истории" повідомляло, що батальйон російських найманців "Еспаньола", який входить у ПВК "Редут", почав наймати жінок на війну у штурмові загони.

Про "Еспаньолу" під Бахмутом згадувалося і в серпні 2023 року.