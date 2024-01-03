1+1 та "Квартал 95" вибачилися за жарт про "сіСькадовськ" у новорічному концерті

1+1 media заявила, що номер з програми "Новорічний вечірній квартал", в якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на ютуб-каналах медіагрупи. Повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. Про це заявили у пресслужбі каналу, повідомляє Детектор Медіа.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках “Вечірнього кварталу” команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок" , — заявила пресслужба каналу.

Відзначимо, на момент публікації цієї новини відео номеру про переселенку зі Скадовська все ще було доступним на ютуб-каналі "Студія Квартал 95 Online", а з відеозапису всього концерту ця сценка ще не була видалена.

Пресслужба також надала коментар від студії "Квартал 95". Гумористи заявили, що поважають усіх скадовців та загалом переселенців із тимчасово окупованих територій. А також запевнили, що своїм номером хотіли "показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога".