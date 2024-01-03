У Повітряних силах анонсували удари по аеродромі Бельбек у Криму

Повітряні сили будуть за найменшої нагоди бити по російських авіаційних базах у Криму, оскільки вони постійно використовуються для запуску "шахедів" та бомбардувань України. Про це заявив речник ПС Юрій Ігнат в ефірі "24 каналу", повідомляє Ліга.net.

На питання ведучого про вибухи, які були чутні в ніч проти 3 січня в Севастополі та, за непідтвердженими повідомленнями, пов'язані з аеродромом Бельбек, Ігнат відповів, що захоплені росіянами у тимчасово окупованому ними Криму авіабази є пріоритетними цілями для ПС ЗСУ та удари завдаватимуть "за найменшої можливості".

За даними Повітряних сил, з аеродромів у Бельбеку та Джанкої росіяни запускають по Україні "шахеди" та балістичні ракети "Іскандер".

Ігнат наголосив, що удари по аеродромах з російською авіаційною технікою знижують можливості Росії у повітряному просторі акваторій Чорного та Азовського морів.

"Знищувати (авіацію противника. – Ред.) потрібно і в повітрі, і на землі. Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це треба робити. Такі операції успішно проводять Збройні Сили разом із СБУ та ГУР. Вони знищують літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби ППО противника" , – сказав Ігнат.

Водночас речник ПС не підтвердив прямо, що вибухи в ніч проти 3 січня в Севастополі пов'язані з операціями Повітряних сил.

За повідомленнями соцмереж, уночі в Севастополі було чути "дуже сильні" вибухи. Акустичний удар був таким сильним, що відчувався у всіх районах міста від Інкермана до Камишевої бухти. Окупаційна адміністрація міста заявила, що нібито було збито кілька ракет. Місцеві жителі пов'язують вибухи із військовим аеродромом Бельбек. Достовірної інформації про те, що сталося, поки що немає.