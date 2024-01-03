ЗСУ не подавали запит до Туреччини для проходження мінних тральщиків – ВМС

Військово-морські сили ЗСУ не подавали запит до Туреччини на проходження двох мінних тральщиків до Чорного моря, які Україна отримала від міжнародних партнерів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

"Військово-морські сили запиту на прохід цих кораблів не залишали Турецькій Республіці, це по-перше. По друге, враховуючи дію Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було, і тому, відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було" , - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що так само РФ не може заводити кораблі до Чорного моря, тому тут зберігається паритет з боку Туреччини, і ніяких приводів для "зради" немає.

Відповідаючи на запитання, які засоби зараз застосовує Україна для розмінування Чорного моря, речник повідомив, що йдеться про спеціальне роботизоване обладнання.

"Станом на зараз ми використовуємо в першу чергу спеціальне роботизоване обладнання, дрони для проведення розмінування. Проводити розмінування досить складно, вони обмежені в радіусі своєї дії, нам потрібні ці зразки оснащення і техніки в більшій кількості, ми в постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота в цьому напрямку триває постійно. Як навчання, набуття досвіду, так і підготовка персоналу триває постійно" , - розповів речник.

За словами Плетенчука, нині триває планувальна операція з розмінування Чорного моря.

"Ми плануємо цю операцію повномасштабну з розмінування Чорного і Азовського морів. Станом на зараз створено штаб, сама операція планується. За результатами цього планування можемо зазначити, що в своїй активній фазі, тобто розмінування в першу чергу морських шляхів комунікацій, торговельних шляхів, триватиме 3-5 місяців. Глобально операція триватиме протягом кількох років – 3-5 років" , - сказав Плетенчук.

Він додав, що на цьому робота не завершиться, адже в Чорному морі велика кількість мін старого зразка – часів Першої та Другої світових воєн.