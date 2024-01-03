У німецькому уряді все ще не готові передати Україні ракети Taurus

В уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Європейська правда.

Він засудив нещодавні масовані ракетні удари РФ по Україні, але сказав, що у питанні надання далекобійних ракет "немає жодного нового статусу".

Водночас Гебештрайт наголосив, що Німеччина рішуче засуджує дії Росії.

"Масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і є абсолютно огидними" , – сказав представник німецького уряду.

Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ракети Taurus.

Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".