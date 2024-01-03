Війська РФ вдруге за день обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Російські загарбники вдень обстріляли населений пункт Новотягинка Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.
"Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження.
Перед цим близько 11:10 окупанти вдарили з артилерії по селу Садовому. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель.