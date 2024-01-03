Війська РФ вдруге за день обстріляли Херсонщину: загинула жінка

Російські загарбники вдень обстріляли населений пункт Новотягинка Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка.﻿﻿ Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ" , – йдеться в повідомленні.

За його словами, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження.

Перед цим близько 11:10 окупанти вдарили﻿ з артилерії по селу Садовому. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель.