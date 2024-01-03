Над Дніпром збили ракету Х-59 – ПК "Схід"

Після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області у Дніпрі почали повідомляти про звуки вибухів. Пізніше Повітряні сили повідомили про збиту у Дніпрі крилату ракету Х-59, повідомляє Українська правда.

О 14:00 в області оголосили повітряну тривогу. Після цього Повітряні сили повідомили про "ракету на Дніпро".

Тривогу в області скасували о 14:35.

Пізніше Повітряне командування "Схід" повідомило, що о 14.20 їхній підрозділ знищив керовану авіаційну ракету Х-59.