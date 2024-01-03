Польські фермери таки відновлять блокаду кордону з Україною

Польські фермери з організації "Ошукане село" оголосили про відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це у коментарі агентству PAP заявив лідер організації Роман Кондрув, повідомляє Європейська правда.

За його словами, блокада поновиться з четверга, 4 січня.

"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест" , – сказав Кондрув.

Напередодні в Медику приїздив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами Кондрува, письмового запевнення він не отримував.

Кондрув обіцяє, що цього разу протест буде жорсткішим – пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину.

Польські фермери вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.